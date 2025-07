Alice Rohrwacher ha annunciato quale sarà il suo nuovo progetto dopo La Chimera E ha stupito tutti | farà un film muto

Un colpo di scena. Degno di un film interessante. Possiamo definire così la nuova e inedita avventura che la regista italiana Alice Rohrwacher sta per intraprendere: un film muto. Mentre il mondo del cinema corre sempre più veloce verso effetti speciali e ritmi frenetici, Alice ha deciso di fermarsi e guardare indietro. Ma non per nostalgia: per riaffermare un linguaggio poco usato ma essenziale della settima arte. La regista di film come La Chimera, uno dei film più apprezzati della scorsa stagione cinematografica, Lazzaro felice e Le pupille (candidato agli Oscar 2023), ha annunciato di essere al lavoro su un progetto che promette di stupire anche i suoi estimatori più fedeli. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alice Rohrwacher ha annunciato quale sarà il suo nuovo progetto dopo "La Chimera". E ha stupito tutti: farà un film muto

In questa notizia si parla di: film - alice - rohrwacher - annunciato

Alice nel Paese delle Meraviglie: dopo 73 anni dal film Disney, arriva in versione anime - Sono stati presentati i primi dettagli del primo adattamento anime dell'iconico romanzo per bambini di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie.

La regista Alice Rohrwacher in sala dopo la proiezione del film "La Chimera" - Domenica 1 giugno, alle 17, inizia al cinema Arci Gulliver "La Fèsta – libera e poetica" in ricordo di Luciano Lucci, con la proiezione del film di Alice Rohrwacher "La chimera" e un saluto in sala della regista.

Alice nel paese delle meraviglie: confronto tra il film animato e il classico disney - Il panorama dell’animazione giapponese si arricchisce nel 2025 con un’opera che reinventa il classico di Lewis Carroll, offrendo una prospettiva più profonda e introspectiva.

Alice Rohrwacher stupisce tutti: sta girando un film muto; Alice Rohrwacher, dopo La Chimera, prepara un film muto: “Un’opera silenziosa, ma piena di voce”; BAFTA 2025, Alice Rohrwacher e Isabella Rossellini nelle longlist.

Alice Rohrwacher, dopo La Chimera, prepara un film muto: “Un’opera silenziosa, ma piena di voce” - Forte del successo di La Chimera, uno dei film italiani più acclamati dell'anno, Alice Rohrwacher è già al lavoro su una nuova opera che promette di stupire anche i suoi estimatori più fedeli. Scrive msn.com

Umbria Film Festival 2024: ecco il programma, Alice Rohrwacher e ... - Annunciato il programma completo dell' Umbria Film Festival 2024, a Montone dal 10 al 14 luglio 2024, nella prima edizione diretta da Alessandro De Simone che vede tra gli ospiti i registi Alice ... Si legge su movieplayer.it