Luciano Darderi si impone nel primo turno a Bastad in tre set contro Collignon

Missione compiuta per Luciano Darderi (n.55 del ranking) nel primo turno dell’ATP250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese l’italo-argentino ha piegato le mire del belga Raphael Collignon (n.84 del mond) col punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 2 ore e 9 minuti di partita. Un match che si è sviluppato molto a strappi, con la pioggia a cambiare le carte in tavola sul finire del secondo parziale e l’inizio del terzo. Bravo Darderi a ritrovare la retta via da metĂ della terza frazione, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale dove affronterĂ il vincente della sfida tra lo svedese Elias Ymer (n.264 ATP) e lo statunitense Tristan Boyer (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi si impone nel primo turno a Bastad in tre set contro Collignon

In questa notizia si parla di: darderi - luciano - primo - turno

ATP Madrid 2025, Luciano Darderi si ritira nel secondo set contro Tiafoe - Si ferma il cammino di Luciano Darderi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Purtroppo l’azzurro si è dovuto ritirare nel corso del secondo set sul punteggio di 7-5 3-1 in favore dell’americano Frances Tiafoe.

Luciano Darderi batte Halys e sorride all’esordio a Madrid - Con un doppio 6-4 arriva il primo successo di Luciano Darderi al Masters 1000 di Madrid. Sconfitto il francese Quentin Halys in un’ora e 14 minuti per stabilire un appuntamento con Frances Tiafoe al secondo turno, e sarà un confronto interessante quello con l’americano testa di serie numero 16.

Luciano Darderi, sera romana vincente contro Bu: avanza agli Internazionali d’Italia - 7-6(4) 6-3: questo il punteggio con il quale Luciano Darderi batte il cinese Yunchaokete Bu, si prende le chiavi del Foro Italico di Roma e le chiude, almeno per questa notte.

Usciti i tabelloni di Båstad e Gstaad! In Svezia l'unico azzurro presente nel main draw sarà Luciano Darderi (testa di serie numero 6), che affronterà il belga Raphäel Collignon nel primo turno. Nelle qualificazioni sarà impegnato Andrea Pellegrino. I quarti te Vai su X

Le parole di Luciano Darderi dopo la vittoria al primo turno contro Roman Safiullin Vai su Facebook

Luciano Darderi si impone nel primo turno a Bastad in tre set contro Collignon; Darderi completa l'opera contro Fery: prima volta in un 3° turno Slam; Atp Halle, Darderi fuori al primo turno: Tsitsipas vince in tre set.

Tennis: Atp Bastad, Darderi nel main draw, Pellegrino al turno decisivo delle qualificazioni - Luciano Darderi giocherà per la prima volta il Nordea Open, l'ATP 250 sulla terra battuta in programma al Tennisstadion di Bastad, in Svezia, dal 14 al 20 luglio (montepremi di 596. Segnala napolimagazine.com

Atp Bastad - Luciano Darderi in tabellone. A Gstaad Casper Ruud prima testa di serie - Si gioca a Bastad, torneo storico sulla terra battuta in Svezia; si gioca a Gstaad altrettanto storico ... Da msn.com