All' ufficio disabili della quarta circoscrizione l' ascensore è perennemente rotto

Che Palermo fosse una cittĂ non adatta ad un disabile era noto, ma che le strutture comunali e le persone preposte a lavorare affinchĂ© le persone con disabilitĂ vivano una vita assistita, ponga ulteriori barriere mi sembra una cattiveria ulteriore. Nello specifico l'ufficio della quarta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

