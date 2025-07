Trump minaccia l’Europa con i dazi al 30% | come risponderemo cosa farà Meloni? | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei dazi di Donald Trump, annunciati al 30% per l'Unione europea da una letterina del presidente statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

