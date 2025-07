Scopriamo il misterioso Samsung Auto DeX più da vicino con tante immagini

Diamo uno sguardo piĂą da vicino a Samsung Auto DeX, la "misteriosa" interfaccia in stile Android Auto: ecco tante nuove immagini. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Scopriamo il “misterioso” Samsung Auto DeX piĂą da vicino con tante immagini

Samsung Auto DeX è l’alternativa ad Android Auto che funziona anche senza un’auto - Samsung sarebbe al lavoro su Auto DeX, una nuova modalità simile ad Android Auto ma con qualcosa in più, scopriamo i dettagli L'articolo Samsung Auto DeX è l’alternativa ad Android Auto che funziona anche senza un’auto proviene da TuttoAndroid.

