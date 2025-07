Carboni Inter c’è l’accordo con il Genoa | svelata la formula e le cifre

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. Il futuro di Valentin Carboni è sempre piĂą lontano da Milano. Il giovane talento argentino di proprietĂ dell’ Inter, classe 2005, è pronto a iniziare una nuova avventura per rilanciarsi dopo un anno complicato e segnato dalla sfortuna. Secondo quanto riportato da TMW, questi sono giorni decisivi per il suo passaggio al  Genoa, club che punta con forza su di lui per completare il reparto offensivo. Reduce da una stagione in prestito all’ Olympique Marsiglia, segnata da un infortunio che ne ha limitato impatto e rendimento, Carboni è ora determinato a voltare pagina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, c’è l’accordo con il Genoa: svelata la formula e le cifre

Valentín Carboni in prestito al Genoa, e l'Inter paga: più minuti in campo per il gioiello argentino, più soldi ai rossoblù ? Manca qualche piccolo dettaglio da sistemare, poi Valentín Carboni diventerà un nuovo giocatore del Genoa. L'accordo con l'Inter è r

