Venerdì 12 luglio 2025, alle ore 21.00, il Campo di Fossoli (Carpi, MO) ha ospitato un concerto di forte valore civile ed emotivo: “Ode alla Vita. La Resistenza Culturale in Europa”, progetto musicale della clarinettista bergamasca Letizia Maulà, in trio con il celebre violinista ungherese J ózsef Lendvay e la violoncellista ucraina Katja Dirven-Didychenko. Il concerto si è svolto nell’ambito delle commemorazioni ufficiali per l’81º anniversario della strage del 12 luglio 1944, quando 67 prigionieri politici furono fucilati dai nazifascisti. Tra loro anche due partigiani bergamaschi, Antonio Manzi e Poldo Gasparotto, la cui memoria è stata ricordata con grande partecipazione dai familiari presenti all’evento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dal cuore della memoria, una voce bergamasca al Campo di Fossoli