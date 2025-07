Ultimi giorni per vedere Caravaggio a Roma pochi biglietti rimasti

Roma, 14 lug. (askanews) – Dopo la fortunatissima proroga e l’estensione dell’orario di apertura, la mostra “Caravaggio 2025” sta per concludersi. Fino a domenica 20 luglio, tuttavia, si trova ancora qualche biglietto per visitare l’esposizione che racchiude in un unico luogo 23 dei 24 capolavori inizialmente esposti a Palazzo Barberini a Roma, dopo che l’opera I Musici (1595-1596) è tornata al Metropolitan Museum of Art di New York. I visitatori – con ingresso dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 22 e dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 24 – possono godersi le grandi opere di Michelangelo Merisi provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali, come La cattura di Cristo (che non si può fotografare e tornerà alla National Gallery of Ireland, Dublino), I Bari (dal Kimbell Art Museum in Texas), Conversione di Saulo, Giuditta decapita Oloferne, David con la testa di Golia, Flagellazione di Cristo o l’Ecce Homo riscoperto a Madrid nel 2021 (e non fotografabile). 🔗 Leggi su Ildenaro.it