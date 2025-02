Iodonna.it - Manca un anno esatto all'apertura delle Olimpiadi Invernali di casa nostra. Il video di lancio

Milano, 6 feb. (askanews) – In occasione della cerimonia al Teatro Strehler "One year to go", che segna l'ingresso nell'ultimoprima dell'dei Giochi olimpicidi Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore ha proiettato unufficiale che segna simbolicamente l'inizio del conto alla rovescia.