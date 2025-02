Laprimapagina.it - Netanyahu: non sono necessarie truppe statunitensi per il piano su Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin, ancora in visita a Washington, ha affermato oggi che non ritiene necessario l’impiego diper attuare ildel presidente Donald Trump volto a prendere il controllo della Striscia di. Interrogato dai giornalisti sulla necessità di forze americane per la realizzazione delha risposto in modo deciso: “No”. La notizia è stata riportata da NBC News.