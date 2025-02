Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 42-50, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Zach Leday suona la carica, +8 per i menghini al primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:58 A breve la ripresa. A +8 sui padroni di casa, fondamentale per Messina mantenere la concentrazione.19:58 Sono 16 i punti fin qui di Francisco, miglior realizzatore del. 18, invece, i punti diper la franchigia milanese.19:56 Losta tirando da 3 con una percentuale di realizzo del 44% mentre perla statistica scende al 30%. per quanto riguarda la percentuale da 2 punti, invece, i lituani sono al 50% e gli italiani al 77.8%.Finisce qui ilavanti 50-42 con unbestiale!! 42-50 Bel movimento di palla diche trova Mannion, facile tripla per lui! 42-47 Problema per i lituani questa sera,!!42-45 Accorcia ancora Sirvydis con una tripla! 39-45 7/7 questa sera.Ancora una volta in lunetta