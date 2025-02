Lapresse.it - Liliana Segre ricorda la sua deportazione: “Io ho visto il genocidio, preparato a tavolino”

Leggi su Lapresse.it

ha partecipato all’evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in memoria degli 81 anni dalla sua. La commemorazione si è tenuta al Memoriale della Shoah di Milano. “Oggi si parla di, col punto di domanda o senza punto di domanda. Beh, io l’hocome funzionava il, era, non era una cosa improvvisata. No, era stato“, ha detto la senatrice a vita.: “L’amore ti fa affrontare vita, anche quando sei odiata”“L’amore dato e ricevuto dato e ricevuto è un bene che non ti toglie nessuno. Essere stata una bambina amata, questo ti permette di affrontare la vita, giorno dopo giorno, anche quando sei odiata, presa di mira con parolacce, con insulti, forse neanche meritati perché non credo di aver fatto niente di male”, ha aggiunto