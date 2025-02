Ilfattoquotidiano.it - Per andare a Londra servono passaporto e visto obbligatorio: ecco come funziona l’Eta e come richiederlo

La Gran Bretagna prende il largo e la Brexit l’allontana sempre di più dalle coste europee. Non fisicamente, ma almeno a livello burocratico, sì.A partire dal 2 aprile di quest’anno, infatti, i cittadini europei che abbiano intenzione dia trascorrere una vacanza Oltremanica dovranno dotarsi del, l’Electronic Travel Authorisation.l’ultima conseguenza del divorzio del Regno Unito che, votando per la Brexit, cinque anni fa ha definitivamente divorziato dall’Unione Europea rinunciando al diritto della libera circolazione dei cittadini.Dapprima era stato introdotto l’uso delper superare i controlli di frontiera, laddove originariamente bastava una carta d’identità, adesso lo scatto di livello prevede una richiesta in più.Le domande per ottenere il permesso ETA potranno essere già presentate a partire dal 5 marzo, scaricando la app dedicata o andando a questa pagina del sito predisposta dal governo britannico.