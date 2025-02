Lettera43.it - Tony Effe: età, fidanzata, padre, canzoni, concerto di Capodanno e dissing con Fedez

Dalle polemiche dial palco del Teatro Ariston per debuttare a Sanremo.si prepara a cantare la sua Damme ‘na mano, consapevole di avere su di sé i riflettori puntati dopo il caso deldel Circo Massimo annullato per le polemiche sui suoi testi e ilcondegli ultimi mesi.Chi è(Getty Images)., all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è nato a Roma il 17 maggio 1991. È un rapper e i suoi testi hanno generato non poche polemiche per gli argomenti toccati, spesso considerati contro le donne. Ha fatto parte del collettivo Dark Polo Gang dal 2014 al 2021. Dopo il mix tape Full Metal Dp8°0 oak lanciato nel 2015 e Crack Musica dell’anno dopo, nel 2017 ha pubblicato l’album in studio Twins, insieme al rapper Wayne Santana. Nello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno nel brano Scarafaggio mentre nel 2020, per Dark Boys Club, si è ritrovato a lavorare con Salmo, Lazza, Anna, DrefGold, Capo Plaza e altri rapper.