Veneziatoday.it - I carri allegorici fanno tappa a Zelarino

Leggi su Veneziatoday.it

Il carnevale di Venezia arriva anche a. Una sfilata die figuranti in maschera porterà allegria e divertimento per le vie del centro. L'appuntamento è per martedì 4 marzo, a partire dalle 14.30.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday