Enna custodiva 45kg di sostanze stupefacenti arrestato 30enne

in flagranza di reatoin possesso di.I carabinieri del comando provinciale diproseguono le operazioni volte a contrastare attività illegali. Nel corso di un pattugliamento in una zona di campagna nelle vicinanze, i militari hanno intercettato eun uomo di 30 anni.I militari dell’Arma hanno iniziato a nutrire dubbi sull’uomo mentre ispezionavano il veicolo, notando il suo evidente stato di agitazione. I sospetti sono stati confermati poco dopo, quando è stata scoperta una quantità di droga: tre chilogrammi di marijuana e oltre un chilo e mezzo di hashish.Dopo l’arresto dell’uomo, i carabinieri hanno provveduto a informare la Procura della Repubblica di. Le indagini, sotto la direzione della suddetta Autorità Giudiziaria, proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità.