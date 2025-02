Justcalcio.com - CdS – Gimenez-Milan, ci siamo. Atteso oggi. E Morata e Alice Campello volano in Turchia

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-01 10:55:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere:Ci. Santiagosta per diventare un nuovo calciatore del. I rossoneri hanno convinto il Feyenoord e si preparano ad accogliere l’attaccante messicano. Alvaro, invece, volerà inper vestire la maglia del Galatasaray., ci. Evola inSta per chiudersi un’altra telenovela di questo mercato di gennaio. Nonostante il sorteggio di Nyon, che ha proposto proprio l’accoppiamento Feyenoord-ai playoff di Champions League, Santiagoè pronto a sposare il progetto tecnico rossonero e ad approdare in Serie A. Affare da 40 milioni di euro circa, forse qualcosa in meno. È lui l’attaccante d’area di rigore richiesto da Sergio Conceiçao, che sostituirà così il partente Alvaro