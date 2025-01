Usa via libera a un antidolorifico alternativo agli oppioidi | è il primo che non crea dipendenza

Leggi su Open.online

Dopo l’acceso dibattito sugliutilizzati per la sedazione del dolore e le nuove regole per il codice della strada che in Italia hanno allarmato medici e terapisti, la FDA ha dato viaa un nuovo medicinale orale non oppioide capace di interrompere gli stimoli del dolore. La suzetrigina, questo il nome del medicinale, ha la capacità di bloccare in modo univoco e selettivo i canali del sodio nelle cellule nervose e di sopprimere il dolore con lo stesso livello di efficacia degli, senza però favorire rischi di, overdose o sedazione.Un percorso lungo 20 anniUn traguardo importante che vede l’Agenzia federale statunitense, responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, approvare dopo oltre 20 anni un farmacofunzionante con un meccanismo del tutto nuovo rispetto ai precedenti.