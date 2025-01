Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: sarà il Psv l’avversaria dei bianconeri ai playoff, novità sulle condizioni di Cambiaso

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 30 gennaio 2025– 30 gennaio 2025– 29 gennaio 2025– 28 gennaio 2025– 30 gennaio 2025Infortuniosull’esterno a due giorni daEmpoli: gli aggiornamenti dalla ContinassaOre 14.00 – Direttamente dalla Continassa arrivano aggiornamenti molto importanti riguardo alledi Andrea, che ha saltato l’ultimo impegno in Champions League contro il Benfica per alcuni nuovi fastidi alla caviglia.