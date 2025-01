Lanazione.it - Tutti gli appuntamenti per San Biagio

Si rinnova la tradizionale festa di San, vescovo e martire, nell’omonima parrocchia del quartiere di Cisanello, che per il mese di febbraio sarà al centro di, resi intensi anche grazie alla concomitanza con il Giubileo 2025. Si inaugura l’evento oggi alle 18.30 nei locali del centro Sms, con l’incontro con il dott. Roberto Marchesini, psicologo, "Il cavaliere del terzo millennio", a cura del gruppo "Come Giuseppe" Toscana. Lunedì 3 febbraio, alle 11.30 ci sarà la santa Messa della mattina, per la benedizione della gola, mentre alle 17.45 verrà celebrata la messa solenne di San, presieduta dal Cardinale Ernest Simoni. Al termine la tradizionale distribuzione delle "piccette". Giovedì 3 febbraio nel salone parrocchiale di Sanalle 18 verrà presentato il libro "Tutto è perduto con la guerra", ricordi e testimonianze della strage di Sandel 2 agosto 1944, con gli interventi di Antonio Schena, del prof.