Juventus Simeone lo scarica | colpo da 20mln dall’Atletico

La Juventus si prepara a cogliere al volo una occasione di mercato che proviene direttamente dall’Atletico Madrid e che può essere una manna dal cielo. Si tratta di un affare da 20 milioni che può essere perfetto per le esigenze di Igor Tudor. La dirigenza della Juve, come è normale che sia, sta valutando con attenzione tutte le piste che si possono aprire in giro per l’ Europa nella assoluta convinzione che vanno colte al volo, quando capitano, le giuste occasioni. Come si sta provando a fare, in questo caso in uscita, con il forte interesse dell’ Olympique di Marsiglia nei confronti di Timothy Weah. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Simeone lo scarica: colpo da 20mln dall’Atletico

In questa notizia si parla di: juventus - atletico - simeone - scarica

Juventus, doppio colpo dall’Atletico: Marotta a mani vuote - La Juventus è già al lavoro per il proprio futuro ed in tal senso mette gli occhi in maniera importante in casa Atletico Madrid.

Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid! Cifre, concorrenza e quel dettaglio che potrebbe essere decisivo: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri.

Bergomi risponde alle critiche: «Con una partita così come si fa a non farsi prendere dall’emozione? Nel 2019 dopo Juventus-Atletico Madrid mi diedero del filo-juventino». Il retroscena - di Redazione JuventusNews24 Bergomi risponde alle critiche: «Con una partita così….». Il commento del commentatore di Sky Sport.

Juventus-Atletico Madrid, dove vedere l'amichevole in tv e streaming; Atletico Madrid-Juventus 2-2, gol e highlights: Herrera beffa i bianconeri al 90'; Juventus-Atletico Madrid, Ronaldo show: tripletta e gesto alla Simeone.

Juventus, Simeone lo scarica: colpo da 20mln dall’Atletico - La Juventus mette nel mirino un esubero dell'Atletico Madrid: Simeone lo ha scaricato e può arrivare per 20 milioni ... Da calciomercato.it

Mercato Juve, De Paul scaricato da Simeone: via libera dall'Atletico - E positiva, appunto, è la voce che filtra da Madrid e che racconta di come Diego Simeone sia tornato alla carica per riportare Thomas Partey al suo Atletico Madrid. Riporta tuttosport.com