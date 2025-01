Zon.it - Truffe agli anziani, denunciato un 46enne salernitano

Allarme– I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno portato a termine un’importante operazione che ha consentito di identificare e denunciare quattro persone responsabili diai danni di cittadini residenti in provincia di Avellino.Tra i soggetti deferiti figura una 18enne della provincia di Napoli, accusata di aver raggirato un’anziana vittima telefonandole e fingendosi il figlio, convincendola così a versare 900 euro su una carta prepagata per l’acquisto di un cellulare.A Serino, invece, i militari hannoundella provincia di Salerno, ritenuto responsabile di aver attivato fraudolentemente un contratto di fornitura di energia elettrica a nome di un ignaro cittadino.Ulteriori indagini hanno portato alla denuncia di un 19enne della provincia di Pordenone, che su TikTok aveva pubblicato un falso annuncio per la vendita di un cellulare, incassando 120 euro prima di rendersi irreperibile.