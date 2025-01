Metropolitanmagazine.it - Tragedia di Washington, recuperate le scatole nere e 40 corpi nel fiume Potomac

Sono statadalledel CRJ 700 dell’American Airlines e dell’elicottero militare che si sono scontrati durante l’avvicinamento all’aeroporto nazionale Reagan di, mentre gli investigatori cercano di capire la causa dell’evento mortale in cui sono morti tutti i 67 passeggeri. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha dichiarato che un rapporto preliminare verrà pubblicato entro 30 giorni: in questo modo avremo un quadro più chiaro su come e perché si è verificato l’incidente. Oltre 40di passeggeri del CRJ 700 dell’American Airlines che si è scontrato con un elicottero militare durante l’avvicinamento all’aeroporto nazionale Reagan disono stati recuperati nelnel tardo pomeriggio di ieri.ledell’American Airlines nelladiIl registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo dell’aereo, un Bombardier di fabbricazione canadese che si è scontrato con un elicottero militare Black Hawk mercoledì sera, sono stati recuperati dagli investigatori dalle acque gelide del