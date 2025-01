Movieplayer.it - The Old Guard 2: il teaser con Charlize Theron e Luca Marinelli svela l'uscita su Netflix

I fan possono tirare un sospiro di sollievo, il primodi The Old2 anticipa l'arrivo dell'atteso sequel suha finalmente diffuso la notizia che i fan aspettavano da tempo,ndo il ritorno dei guerrieri immortali capitanati da. Undietro le quinte di The Old2 ha rivelato la data disu, prevista per il 2 luglio. Il creatore del franchise, Rucka, torna a firmare la sceneggiatura del sequel atteso che vederà il ritorno del personaggi di, Andromaca 'Andy' di Scizia, mentre si confronta con un nuovo formidabile nemico. Victoria Mahoney ha preso il posto di Gina Prince-Bythewood alla regia del sequel che deve nel cast Uma Thurman, Chiwetel Ejiofor, .