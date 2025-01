.com - Teatro Massimo Bellini Catania, 1 febbraio il Concerto in onore di Sant’Agata

Sabato 12025 alle ore 20:30, una serata di alto rilievo, che ospiterà il Premio Luigi Maina assegnato alla prefetta Maria Carmela LibrizziIn programma un trittico di composizioni: due sono state commissionate dall’ente lirico etneo a nomi di spicco come Nicola Campogrande, di cui verrà eseguita in prima mondiale “Vulcani immaginari, e il compianto Sergio Rendine con l’Ode a; la terza è la cantata di Händel “Donna che in ciel di tanta luce splendi”. Orchestra, Coro e Tecnici del. Sul podio Giulio Prandi, voce solista il mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco, trombe soliste Giovanni Spampinato e Giuseppe Nicosia, maestro del coro Luigi Petrozziello. Posto unico euro 5.“Testimone di un millenario sentimento religioso collettivo, ilcelebra anche quest’anno l’anniversario del martirio dicon undalla concezione innovativa, che esalta la fede e la devozione per la Patrona della città.