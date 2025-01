Ilrestodelcarlino.it - Streaming e gaming senza interruzioni: il router wi-fi mesh eero 6 offre connessione per oltre 75 dispositivi, oggi a -25%

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La linea Amazonè una linea di, proprio su Amazon, puoi acquistare il modello 6 del 2021 con uno sconto del 25% e un prezzo finale di 89,99€. Si tratta di unche garantisce l'eliminazione di zone morte in casa e unafluida e veloce fi no a 75. Acquista ora Amazona prezzo scontatoAmazon: 25% di sconto e tante funzionalità Questogarantisce una copertura Wi-Fi 6 per tutta la casa e supporta velocità Wi-Fi fino a 900 Mbps. Potrai serenamente dire addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering. La tecnologiaWi-Fi disi adatta al tuo spazio. Così puoi goderti in tranquillità lodi video in 4K, giochi e videochiamate in tutta la casa. Più Wi-Fi per più, infatti viene garantita unaWi-Fi veloce per75connessi.