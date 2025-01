Ostacolo Benelux per l’Italia ai playoff di Champions. E l’Inter aspetta l’euroderby…

Leggi su Sportface.it

Juventus e Milan contro PSV e Feyenoord. Atalanta contro Club Brugge. Tra Olanda e Belgio si gioca il futuro delle tre italiane costrette a passare per idiLeague. Le avversarie sono abbordabili, ma nella competizione regina non si può sottovalutare nessuno. Non c’è l’euroderby, ma potrebbe essere rinviato. Bianconeri e rossoneri sono nello stesso slot del, chedi conoscere il nome dell’avversaria agli ottavi di finale. La possibilità della stracittadina col Milan o di una classica nel caso della Vecchia Signora è quindi concreto. Bisognerà peròre il doppio confronto (andata 11/12 febbraio 2025, ritorno 18/19 febbraio 2025) e il sorteggio del 21 febbraio.Thiago Motta, Juventus – Foto Danilo Gemito/IPA SportPSV, TANTI TIRI MA FATICA NEI DUELLIServono poche presentazioni.