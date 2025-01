Anteprima24.it - Morta dopo un bendaggio gastrico, l’avvocato deposita file audio

Tempo di lettura: 2 minutiHilarry Sedu, che assiste i familiari di Immacolata Fiorentino, 45enne deceduta il giorno dell’Epifania alla clinica “Bianchi” di Portici (Napoli)essere stata sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica – il, cosiddetto “sleeve” – al Nuovo Policlinico di Napoli, hato alla Procura di Napoli unregistrato dal fratello della vittima il 16 dicembre scorso – Immacolata era in quel momento in Rianimazione – da cui emergono le rassicurazioni ricevute dai sanitari del Nuovo Policlinico sullo stato di salute di Immacolata. Rassicurazioni ritenute fuorvianti e ingannevoli dai familiari di Immacolata, che hanno presentato denuncia il 7 gennaio scorso facendo aprire un fascicolo dalla Procura di Napoli per omicidio colposo.