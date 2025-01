Mistermovie.it - Mister Movie | Alessio Bernabei chiede scusa per un post del 2019: “Non sono sessista né omofobo”

Leggi su Mistermovie.it

, ex componente dei Dear Jack, ha deciso di affrontare pubblicamente un capitolo oscuro del suo passato. In un video pubblicato su TikTok, il cantante ha ammesso di aver commesso degli errori in passato, in particolare un tweetche aveva scatenato una bufera di critiche.su undelfa mea culpa: “Ho sbagliato”Nel, l’artista aveva pubblicato un tweet considerato offensivo nei confronti delle donne, scatenando un’ondata di indignazione sui social. All’epoca,aveva cercato di giustificarsi con delle scuse che non avevano convinto nessuno.Oggi, a distanza di anni, l’ex cantante dei Dear Jack ha deciso di tornare sull’argomento, ammettendo apertamente il suo errore. “Ho scritto un tweet imbarazzante che non voglio ripetere”, ha dichiarato, riconoscendo la gravità delle sue parole.