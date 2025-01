Rompipallone.it - Mercato Napoli, 100 milioni sul piatto: De Laurentiis vuole provare il doppio colpo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 31 Gennaio 2025 9:00 di Giancarlo SpinazzolaGli azzurri sempre primi in classifica cercano rinforzi dopo la cessione di Kvara al Psg. Il presidente tenterà il colpaccio in questi ultimi giorni di.È unscatenato quello di questa stagione. Sul campo, dove gli azzurri stanno tenendo testa all’Inter e per il momento sono primi in classifica, ma anche sul. Complice una squadra che vede il traguardo vicino e che con la cessione di Kvara al Psg ha guadagnato sia una bella cifra che un posto in rosa da colmare.Gli obiettivi, o quantomeno i sondaggi sono stati diversi, con Deche sta facendo di tutto per cercare di accontentare il suo allenatore. Ma ildi gennaio, si sa, non è semplice, specie quando le altre società sanno che hai incassato e devi acquistare.