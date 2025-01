Spettacolo.periodicodaily.com - Maria Tomba, Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025 con “Goodbye (voglio good vibes)”

è in gara al 75°di, nella categoriacon il brano “vibes)”., Talento e creatività aIn gara al 75°diè in gara nella categoriacon il brano “vibes)”. Uscirà per L’Isola Degli Artisti / ADA Music Italy.“vibes)” è una canzone che racconta di un amore giocoso, mettendo in evidenza le emozioni contrastanti che accompagnano le relazioni. Il brano si distingue per le sue sonorità contemporanee e per un testo che celebra l’indipendenza, riflettendo il carattere frizzante di.Di seguito la sua esibizione sulle piattaforme Rai https://www.youtube.com/watch?v=KkQiWN-UUC8., il suo messaggio positivo dell’artista«”solovibes)” è una canzone che rappresenta davvero chi sono.