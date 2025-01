Ilrestodelcarlino.it - La Ocean Viking verso Ancona. Muore a 7 anni dopo il salvataggio: "Nei nostri mari un orrore senza fine"

Nella notte tra martedì e mercoledì una bambina di 7ha perso la vitaessere stata salvata in mare. Proprio quando è stata portata in salvo a bordo delladaisoccorritori, il suo cuore ha smesso di battere. La nostra équipe medica era riuscita a rianimarla45 minuti di massaggio cardiaco e la piccola è stata subito portata d’urgenza in elicottero a Malta con sua madre e sua sorella. Purtroppo pocoabbiamo appreso, con immenso dolore, che non è sopravvissuta". È quanto fa sapere Sos Mediterranee, organizzazione che con la naveè impegnata nelle operazioni didi persone migranti nel Mar Mediterraneo. La nave sta viaggiando in direzionedove approderà oggi intorno alle 17 alla banchina 19 del porto dorico. "Questa tragedia – aggiungono dall’organizzazione – ha colpito profondamente il nostro team a bordo e tutta l’organizzazione.