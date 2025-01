Bubinoblog - IN RAI SCATTA LA RIVOLTA CONTRO BRUNO VESPA: “PROPAGANDA CHE SA DI REGIME”

La Rai riesce in contemporanea a scrivere pagine straordinarie di tv, basti citare “Il Conte di Montecristo”, come pagine vergognose, ovvero le arringhe dia difesa della Premier Giorgia Meloni.Il sindacato dei giornalisti Rai, l’Usigrai, che raccoglie la maggior parte delle firme della Tv di Stato, non ci sta più ad assistere a questa informazione che non ha niente di giornalismo ma tutto di “che sa di”.“L’arringa dia ‘5 minuti’ su Rai1 non è informazione di approfondimento mache sa di. L’arringa disugli Stati che fanno cose sporchissime per la sicurezza nazionale non può essere il tratto che identifica l’approfondimento giornalistico di Raiuno. Cosi non è informazione mache sa di”, sottolinea una nota ufficiale dell’Usigrai.