Ilfoglio.it - Il matrimonio funziona solo quando è indissolubile

Leggi su Ilfoglio.it

Truffa aggravata? No, danneggiamento aggravato. Dell’istituto del. E’ questa la vera colpa di Chiara Ferragni, di questo bisognerebbe parlare (ovviamente non in tribunale perché un cristiano, credente in Matteo 5,25, non vuole vedere nessuno trascinato in tribunale). “L’ho cacciato di casami ha confessato il tradimento”. Un po’ di colpa chiaramente ce l’ha pure lui: un uomo se proprio ci tiene a confessare qualcosa va dal prete, non dalla moglie (a questo rapper mancano proprio le basi.). Ma ad avere cacciato di casa è lei e quindi è femminile il tacco che ha calpestato ilsuo e ildi tutti, l’idea stessa di. Ilè nella buona e nella cattiva sorte (e ci sono sorti peggiori di un marito farfallone).