Il Lecce si rialza dopo l’Inter e il Parma subisce un’altra rimonta

Ilvince 3-1 sul campo della testalo 0-4 subito dal. Per ilaltrasubitaquella contro il Milan.ALTRASUBITA – La ventitreesima giornata di Serie A, si apre con una sfida salvezza molto delicata allo Stadio Ennio Tardini tra. Entrambe sono reduci da due sconfitte contro, rispettivamente, Milan (inper 3-2) e(dominio nerazzurro 0-4). Il primo tempo è veramente bello e con tante emozioni. Al 22? arriva il primo squillo della partita con il romeno Mihaila, che si mette in proprio e col destro trova un clamoroso palo interno (provvidenziale allo stesso tempo la deviazione di Falcone). Passano tre minuti e ilpassa in vantaggio con Krstovic, macheck del VAR l’arbitro Sozza annulla. Al 34? e ila passare definitivamente in vantaggio: braccio di Baschirotto in area di rigore e dal dischetto non sbaglia Valeri.