Inter-news.it - I gol di Lautaro col Monaco testimoniano un cambiamento

Leggi su Inter-news.it

La tripletta diMartinez alha un valore che va anche oltre ai gol in sé. La cosa da notare infatti è come sono arrivate le tre reti del capitano.GOL SIGNIFICATIVI – Avete visto bene i gol diMartinez col? Perché in quelle reti si annida il grande mistero degli attaccanti. E arrivano così a diventare rappresentativi di un momento, di un. Non è solo il fatto che il Toro li abbia segnati infatti ad essere significativo. Ma è il come a fare la differenza. Ottenendo un insieme che diventa un messaggio. Ossia che il Toro è tornato.– Cos’hanno di così speciale questi gol? La loro fattura. Ma non sono gol particolarmente belli. Ed è proprio questo il punto. Gli attaccanti vivono di momenti. In alcuni la palla non entra mai, anche con le conclusioni migliori.