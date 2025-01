361magazine.com - Fenomeno Rita De Crescenzo: chi è la TikToker del momento

È al centro delle polemiche per aver portato migliaia di persone a RoccarasoRoccaraso è stata invasa da migliaia di persone a causa dellanapoletanaDe. la donna, con quasi 2 milioni di follower si TikTok è nota per la sua attività di intrattenitrice a feste, matrimoni, battesimi e via dicendo.Lo scorso weekend, la località è stata letteralmente invasa da alcuni suoi seguaci, visto che nei giorni prima aveva definito Roccaraso “un posto bellissimo”.Si è però creato il panico con tanti pulman e turisti che hanno lasciato spazzatura e scompiglio, causando l’ira del sindaco.Nelle ultime ore ha così detto: “Dobbiamo fare i bravi altrimenti a Roccaraso non ci fanno più salire, non ci ospitano più. Avete visto quante restrizioni hanno messo proprio perché non vi siete comportati bene? Voi lo sapete: io sono una signora.