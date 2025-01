Lettera43.it - David Tennant, chi è la star di Doctor Who e Harry Potter

Leggi su Lettera43.it

Atteso dalla conduzione dei 78esimi Bafta, i principali premi britannici per il cinema internazionale che guiderà per il secondo anno consecutivo,è uno degli attori britannici più amati a livello mondiale. Originario della scozzese Bathgate, dove è nato il 18 aprile 1971 con il nome diJohn McDonald, ha adottato il cognomeper risolvere un caso di omonima durante l’iscrizione al sindacato degli attori nel Regno Unito. Dopo aver iniziato sui palcoscenici dei teatri, ha legato la sua carriera anche alla televisione apparendo in diverse serie televisive britanniche: impossibile non citareWho, ma anche le recenti Jessica Jones e Good Omens. Al cinema è noto per aver interpretato Barty Crouch Jr. ine il calice di fuoco, quarto capitolo della saga fantasy tratta dai romanzi di J.