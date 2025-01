Biccy.it - Carlo Motta, l’ex di Helena rompe il silenzio: “Com’è davvero”

Leggi su Biccy.it

Nella primavera del 2023 abbiamo imparato a conoscere, che è stato più volte in studio a L’Isola dei Famosi per supportarePrestes e che l’ha sempre sostenuta anche sui social, soprattutto quando altri naufraghi l’hanno attaccata.Lo scorso autunno però il ragazzo ha annunciato la fine della sua relazione con: “Non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati il 6 marzo scorso, è stata una scelta mia e non c’entra nessun tradimento. Mi ero stancato della nostra relazione, non provavo più le stesse cose di prima. Quando abbiamo iniziato a convivere, ho percepito ancora di più il suo carattere un po’ lunatico. Non riuscivo a mantenere un equilibrio nella mia vita, mi trovavo a gestire i suoi sbalzi d’umore, e questo ha generato in me dello stress. Quando ho realizzato ho deciso di porre fine alla storia“.