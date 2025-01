Iodonna.it - «Capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo» ha raccontato l'attrice a "I Lunatici" su Radio2. Ma con una certezza: «Tengo duro, sono piena d’amore»

C’è qualcosa di potente nelle parole dette nel cuore della notte. Forse perché nel silenzio si ascolta meglio, o forse perché la notte è da sempre terreno fertile per le verità più profonde. È stato proprio nella dimensione intima del programma I, in onda su Rai, che Eleonora Giorgi ha scelto di aprire il cuore. Un intervento inatteso, carico di emozione, in cui l’ha parlato della sua battaglia contro il tumore al pancreas, della sua visione dellae della speranza che, nonostante tutto, non l’abbandona. «», ha detto, con quella lucidità che solo chi ha attraversato il dolore più intenso può permettersi. Eleonora Giorgi, bellezza senzaguarda le foto Eleonora Giorgi a, ilche scorre e il valore delle coseGiorgi ha riflettuto su quanto la malattia abbia cambiato il suo modo di vedere il mondo.