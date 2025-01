Zonawrestling.net - AEW: In calo gli ascolti di Dynamite, peggior numero complessivo dall’episodio di capodanno

I numeri didel 29 gennaioL’ultima puntata di AEWsu TBS ha registrato 604.000 spettatori, segnando undel 7,8% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del dato più basso per lo show dal primo gennaio.Lo show della All Elite Wrestling si è posizionato al sesto posto nella classifica dei programmi via cavo in prima serata, con un rating di 0,17 nella fascia demografica 18-49 anni. Questo rappresenta una diminuzione del 10,5% rispetto alla settimana scorsa, eguagliando il secondo rating più basso in questa categoria dal 27 novembre.La concorrenza televisivaLa principale concorrenza sportiva della serata è stata rappresentata da una partita NBA su ESPN, che ha totalizzato 1.129.000 spettatori con un rating di 0,34 nella demo 18-49, dominando la classifica dei programmi via cavo.