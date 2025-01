Oasport.it - WTA Doha 2025, Jasmine Paolini a caccia di punti pesanti per difendere la top5 del ranking

Dopo aver cominciato la stagione perdendo con l’ucraina Elina Svitolina al terzo turno degli Australian Open,sta usufruendo di una pausa di tre settimane prima di tornare alle competizioni nella fase centrale di febbraio per affrontare i due WTA 1000 mediorientali ravvicinati che si disputeranno a(dal 9 febbraio) e a Dubai (dal 16 febbraio).L’azzurra, numero 4 delmondiale, è consapevole di dovera breve i 1000del clamoroso titolo ottenuto un anno fa a Dubai, quindi sarà molto importante vincere il maggior numero di partite già in Qatar per compensare almeno parzialmente l’imminente cambiale che rischia di farla uscire dalladella classifica WTA.Asaranno presenti quasi tutte le big del circuito ad eccezione delle statunitensi Madison Keys (fresca vincitrice degli Australian Open battendo Iga Swiatek in semifinale e Aryna Sabalanka nell’ultimo atto) e Danielle Collins, che hanno dato forfait per problemi fisici.