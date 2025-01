Movieplayer.it - Valerio Mastrandrea in una storia d'amore surreale nel trailer di Nonostante

Presentato all'ultima Mostra di Venezia, si tratta del secondo film da regista perMastandrea in arrivo a marzo Bin Distribuzione ha diffuso in streaming ildi, film diretto e interpretato daMastandrea. Presentato alla 81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia come film d'apertura della sezione Orizzonti, si tratta del secondo film da regista per Mastandrea, che stavolta si ritaglia anche il ruolo da protagonista al fianco di Dolores Fonzi. La pellicola verrà distribuita nelle sale a partire dal prossimo 27 marzo 2025. Del cast fanno parte anche Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexander Korovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello e con Laura Morante. Il film è prodotto da Viola Prestieri e Valeria Golino per HT .