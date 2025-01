Zonawrestling.net - Stephanie McMahon: “Avevo bisogno di allontanarmi dalla WWE”

non fa più parte della WWE da diverso tempo, ma i suoi ultimi mesi con la compagnia sono stati piuttosto turbolenti. Eclatante, soprattutto, è stata la sua uscitacompagnia fondata da suo nonno ed ereditata da suo padre Vince: quando quest’ultimo, nel 2023, aveva ripreso il timone della barca,decise di dimettersi dal suo ruolo dirigenziale. Dopo una lunga assenza, Steph è tornata a farsi vedere on screen in alcune occasioni, adesso ha anche rilasciato qualche dichiarazione molto importante.Parlando al Pat McAfee Show,ha ammesso di aver avutodi un periodo di pausaWWE, pur continuando a essere fiera della compagnia e del suo prodotto:“Non ho mai smesso di essere fiera. Volevo solo sparire per un po’ e l’ho fatto.