Si è messa d’accordo per uscire Grande Fratello retroscena sulla concorrente | se ne va così

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una voce incontrollata corre sui social, una delle concorrenti più discusse, chiacchierate e amata di questa edizione avrebbe deciso didalla Casa delin accordo con la produzione. “Sì è fatta nominare per questo”, si legge su X.mentre a poche ore dalla diretta del 30 gennaio l’atmosfera è ormai bollente. A tenere banco, neanche a dirlo, è Helena. Da quando è rientrata è stata ancora una voltaprotagonista.>> “Squalifica per Iago”., pochi giorni dentro la casa ed è già chocNelle ore scorse la modella brasiliana è stata vittima di alcuni atteggiamenti molto poco carini tanto che il pubblico ha chiesto subito provvedimenti. “Dovete fare qualcosa con i bulli della casa: Shaila e Lorenzo fanno di tutto per far sbroccare Helena, parlano sempre e solo di LEI peró la vogliono fuori!!fanno violenza psicologica che è peggio del volo del bollitore!!!”.