Picchia la ex, le ruba il bancomat poi va al bar a bere e giocare al Gratta e vinci. Nei guai 37enne in provincia di Latina

Violenza domestica nel centro città: la vittima denuncia tutto ai CarabinieriUn brutale episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi a, nelle vicinanze del Tribunale. Un uomo di 37 anni, di origine tunisina, ha aggredito violentemente la sua ex compagna, colpendola con calci e pugni fino a provocarle diverse ferite. La donna, che soffre di una patologia, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti con il naso fratturato e il volto insanguinato.L’ossessione per il denaro e l’ennesimo furtoSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tensione tra i due sarebbe degenerata quando la donna ha scoperto che il suo ex le aveva sottratto il, utilizzandolo per compraree consumare alcolici in un bar della zona.