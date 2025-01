Davidemaggio.it - La Casa nella Prateria avrà un reboot su Netflix

In che modo una serie come Lapossa essere reinterpretata per attirare un nuovo pubblico globale come quello di, è un qualcosa che ci sfugge. Ma sembra esserne convinta Rebecca Sonnenshine, chiamata ad occuparsi in qualità di showrunner deldella celebre serie, appena ordinato dalla piattaforma streaming.Come riporta Deadline la Sonnenshine, che ha firmato tra le altre Vampire Diaries, ha accettato con entusiasmo la proposta di guidare il team creativo perchè innamorata dall’età di cinque anni dei romanzi di Laura Ingalls Wilder. Romanzi risalenti al 1935, che hanno ispirato la serie cult con Michael Landon, Melissa Gilbert e Karen Grassle.La: nessuna notizia sul cast delA distanza di oltre quarant’anni dall’ultimo episodio, il western familiare della famiglia Ingalls è pronto a tornare sullo schermo in una rielaborazione, che dovrebbe seguire papà Charles, sua moglie Caroline e le loro figlie Laura e Mary dal Wisconsin fino ad Independence in Kansas.