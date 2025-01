Lettera43.it - Incidente aereo a Washington, Trump: «Colpa di Biden e le sue politiche di inclusione»

Donaldha confermato che nessuno è sopravvissuto al tragicoavvenuto a. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente Usa ha chiesto un minuto di silenzio per onorare le vittime e ha promesso di fare piena luce sull’accaduto: «Scopriremo quello che è successo nello schianto. Abbiamo delle idee su quello che è successo, stiamo cercando delle risposte». Tra le vittime vi erano cittadini russi, tra cui anche due ex campioni di pattinaggio russi, oltre a tre passeggeri stranieri, e il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti sono in contatto con Mosca per facilitare il rimpatrio dei corpi.Donald, presidente Usa (Getty).Le accuse a Buttigieg e la polemica sull’abolizione dei test psicologici per i controllori di voloha criticato duramente le precedenti amministrazioni e lediadottate nel settore della sicurezza aerea, definendole responsabili dell’