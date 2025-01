Ilrestodelcarlino.it - Guerra al granchio blu con i polpi: ecco perché

Bologna, 30 gennaio 2025 – Un progetto, totalmente ecologico, di contrasto alblu attraverso il popolamento in specifici luoghi marini di, che riuscirebbero – questo è l’auspicio – a contenere il moltiplicarsi dei crostacei alieni. Il progetto ‘Octo-Blu’, proposto dall’Università di Bologna all’interno del Feampa (Fondo Europeo degli Affari Marittimi della Pesca e dell’Acquacoltura), prevede un ripopolamento dell’area colpita dalblu con para-larve di polpo destinate a contenere e controllare la sua diffusione, apportando benefici alla biodiversità ed alla sostenibilità ambientale. Il principale predatore diblu, infatti, è il polpo, insieme allo squalo blu (noto anche come verdesca), alle anguille e ai branzini striati. La Regione, pertanto, ha attivato una collaborazione istituzionale con l’Università di Bologna (attraverso il centro universitario di produzioni ittiche di Cesenatico), per la realizzazione di un progetto pilota, che intende sviluppare un processo di riproduzione in cattività del polpo.