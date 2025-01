Lanazione.it - Grande Fratello, Luca Calvani dopo l’eliminazione: “Avevo bisogno di tornare a casa”

Prato, 30 gennaio 2025 - Cambiano gli equilibri al “”. Nella puntata scorsa andata in onda su Canale 5,, pratese trapiantato a Camaiore, è stato eliminatoquattro mesi intensi all’interno dellapiù spiata d’Italia. L’attore toscano, che sin dall’inizio aveva dichiarato di aver avuto dubbi sull’entrare nel reality, è uscitoessersi scontrato al televoto con Iago García, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato.in diretta Come di consueto, Alfonso Signorini ha annunciato uno alla volta i concorrenti salvi, lasciandoe Shaila Gatta a contendersi il posto nella. Il conduttore ha sottolineato come entrambi fossero personaggi molto seguiti, in grado di dividere il pubblico ma anche di appassionarlo.